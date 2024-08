Pacheco lamenta morte de Silvio e avalia decretar luto nacional

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse há pouco que o empresário e comunicador Silvio Santos dificilmente será superado. Ele ainda informou que deve promover a decretação do luto oficial em todo o Brasil.

Segundo Pacheco, já foi encaminhada a proposta à secretaria do Congresso Nacional, e inclusive ele teria conversado com o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) sobre decretar luto.

Pacheco destacou a trajetória do empresário, que foi vendedor ambulante e ascendeu no mundo empresarial.

– Não há nada que se compare a Silvio Santos. Por isso essa grande manifestação social – acrescentou.

MORTE DE SILVIO

Silvio Santos estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em decorrência de um quadro de H1N1. Entretanto, não resistiu, e a notícia de seu falecimento foi comunicada pelo SBT.

– Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria – disse a emissora.

– Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que vc sempre será eterno em nossos corações – conclui a nota.

*Com informações da AE

