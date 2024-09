Anielle Franco ficará afastada do cargo por uma semana, diz site

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, ficará afastada do cargo na próxima semana para tratar da sua saúde mental e emocional. A informação foi passada pela revista Veja e se refere ao caso de assédio sexual que Anielle sofreu por parte do ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

A notícia de que a ministra foi uma das vítimas de abuso por parte do ex-ministro ganhou os noticiários na semana passada e nesta sexta-feira (6) o presidente Lula resolveu demiti-lo do cargo.

A palavra de Anielle foi necessária para esclarecer as acusações, ela foi ouvida pelo controlador-geral da União (CGU), Vinicius Carvalho, o advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, e a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck.

Segundo a imprensa, o assédio de Silvio para com a ministra aconteceu durante uma reunião na sede do Ministério da Igualdade Racial, em Brasília (DF), em 16 de maio de 2023. Na ocasião, Almeida teria passado a mão entre suas pernas.

Depois da demissão do ex-ministro, ela se pronunciou pelas redes sociais dizendo que irá contribuir com as investigações, mas não deu detalhes sobre o acontecido.

– Peço que respeitem meu espaço e meu direito à privacidade. Contribuirei com as apurações, sempre que acionada – disse a ministra.

Fonte: Pleno News/Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados