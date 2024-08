Ao vivo | Confiança x Remo | Campeonato Brasileiro Série C | 10.08.24

Confiança e Remo se enfrentarão neste sábado, às 17h, em partida válida pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto acontecerá na Arena Batistão, em Aracaju. E você acompanha ao vivo em todas as redes sociais do Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Confiança, pressionado por duas derrotas seguidas, ocupa a 14ª posição e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Com a vitória sobre a Aparecidense, o Remo chega mais leve para enfrentar o Confiança. O Leão precisa manter o ritmo para garantir sua vaga no G-8.

