Ao vivo | Paysandu x Novorizontino| Série B | 29.07.24

A 18ª rodada da Série B traz um confronto quente entre Paysandu e Novorizontino, às 18h30 nesta segunda-feira (29), no Estádio da Curuzu.

O Paysandu, que vinha invicto na Série B, foi surpreendido pelo Brusque na última rodada. Agora, o Papão busca se reabilitar em casa, onde não perde desde o ano passado.

O Novorizontino, invicto há sete jogos, empatou com o Operário-PR na última rodada. O técnico Eduardo Baptista comemorou o ponto conquistado e agora mira em mais um resultado positivo fora de casa.

