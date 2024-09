Ao Vivo | Remo x São Bernardo | Série C | 29.09.24

Remo e São Bernardo se enfrentarão no Estádio Mangueirão, em Belém, no domingo, dia 29, às 16h30 (horário de Brasília), em partida decisiva pela quinta rodada do quadrangular do acesso do Grupo B da Série C. Acompanhe ao vivo pelo grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Remo está a um passo da Série B! Para confirmar o acesso, o Leão precisa vencer o próximo jogo e contará com o apoio de sua torcida, que busca quebrar o recorde de público do Mangueirão. Com cinco jogos e quatro vitórias no novo estádio, o time azulino busca manter a invencibilidade em casa.

O São Bernardo chega a Belém em busca de um resultado positivo para se manter vivo na briga pelo acesso. Uma vitória colocaria o Bernô na zona de classificação e daria ao time o controle de sua própria classificação. O retrospecto recente contra o Remo é equilibrado, mas o Leão busca manter a vantagem no confronto direto.

