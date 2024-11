SEAP abre 199 vagas para todos os níveis de escolaridade

Estão abertas as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) 04/2024, lançado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), que visa o preenchimento de 199 vagas. As oportunidades são para diversos cargos que exigem escolaridade de nível Superior, médio ou fundamental. As inscrições seguem até o dia 13 de novembro.

As inscrições podem ser feitas através deste link, até 23:59 horas do dia 13 de novembro de 2024, conforme o edital do ANEXO III do Edital.

Os cargos de nível fundamental é de R$ 1.320,00, acrescido de 100% de Gratificação Risco de Vida, R$ 1.320,00, mais R$ 1.500,00 de auxilio alimentação, totalizando um salário bruto de R$ 4.240,00.

Para o nível superior, o contratado(a) receberá a quantia de R$ 1.724,64, mais 100% de Gratificação Risco de Vida R$ 1.724,64, 80% de gratificação de escolaridade R$ 1.379,71 e auxílio alimentação de R$ 1.500,00, totalizando R$ 6.328,99 de salário bruto.

Confira as vagas ofertadas:

Nível Fundamental:

Auxiliar De Servicos De Agropecuaria – 3 (Vagas)

Auxiliar Operacional – 7 (Vagas)

Nível Médio:

Assistente Administrativo – 68 (Vagas)

Assistente De Agropecuaria – 5 (Vagas)

Assistente De Informatica – 11 (Vagas)

Eletricista – 2 (Vagas)

Nível Superior:

Fonoaudiologia – 1 (Vaga)

Tecnico Em Gestao Agropecuaria/Agronomia – 3 (Vagas)

Tecnico Em Gestao De Informatica – 7 (Vagas)

Tecnico Em Gestao De Infraestrutura/Arquitetura – 2 (Vagas)

Tecnico Em Gestao De Infraestrutura/Engenharia Civil – 2 (Vagas)

Tecnico Em Gestao De Infraestrutura/Engenharia Eletrica – 3 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Biomedicina – 2 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Ciencias Sociais – 1 (Vaga)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Enfermagem – 15 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Farmacia – 2 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Medicina – 5 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Medicina Com Especializacao Em Psiquiatria – 1 (Vaga)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Nutricao – 8 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Odontologia – 5 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Pedagogia – 7 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Psicologia – 13 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Servico Social – 11 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Penitenciaria/Terapia Ocupacional – 3 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Publica/Administracao – 3 (Vagas)

Tecnico Em Gestao Publica/Ciencias Contabeis – 9 (Vagas).

