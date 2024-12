Apade é campeão do Campeonato Paraense de Clubes Feminino sub-16

Na noite da quinta-feira, 05, pelo Campeonato Paraense de Clubes Feminino sub-16, a equipe da APADE sagrou-se campeã por 3 sets a 0 sobre o time da Tuno Luso Brasileira. A vitória ocorreu no ginásio das tunantes, e a torcida Luso Brasileira viu o time ser derrotado e perder o título da competição em seus domínios. O vice-presidente da Federação Paraense de Vôlei (FPV), Isaías Bonfim, ressaltou a conquista da competição pelo Clube da APADE. “Uma conquista merecida por tudo que elas vinham representando na competição, e mostrando nesta final o porquê mereciam o título de campeã paraense. A Tuna está de parabéns pelo vice-campeonato e mostrou muita força nos três sets. Parabéns a todos os clubes envolvidos nesta competição”, disse o vice-presidente.

O Campeonato Paraense de Voleibol contou com a participação do Clube do Remo, que ficou em terceiro lugar, e do Paysandu, quarto colocado.

O técnico do time campeão, Charles Leal, destacou a importante conquista. “Graças a Deus, essa conquista mostra que a gente está no caminho certo. Essa vitória, não só essa vitória, mas a construção do campeonato, é fruto de muito trabalho, de muito suor deixado em quadra, muita doação. Isso mostra, mais uma vez, que a gente está no caminho certo e a gente está progredindo. Tem muitas coisas por vir ainda”, disse o técnico.

A jovem atleta da APADE Bianca Calandrini, além do título, foi escolhida pela Federação, a Craque da Partida, e a melhor Oposto. A atleta fala sobre o título e as conquistas individuais. “ Foi uma conquista muito merecida, a gente treinou muito para levantar esse troféu. E as conquistas individuais são frutos do que estou colhendo por tudo que venho realizando. Estou muito feliz por tudo que eu venho conquistando com o apoio da minha família”, disse a atleta.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1° Lugar: APADE Vôlei (Campeão)

2º Lugar: Tuna Luso Brasileira (Vice-Campeão)

3° Lugar: Clube do Remo

4° Lugar: Paysandu Sport Club

Prêmios Individuais.

Craque do jogo.

Bianca Calandrini

APADE Vôlei

Fundamentos 2024

Melhor Ataque

Gabrielly Eloize

Tuna Luso Brasileira

Melhor Oposto

Bianca Calandrini

APADE Vôlei

Melhor Meio

Emily Freitas

Tuna Luso Brasileira

Melhor Líbero

Paola Salgado

APADE Vôlei

Melhor Levantadora

Maria Melo

APADE Vôlei

Melhor Jogador – MVP

Maria Melo

APADE Vôlei

Melhor Técnico

Prof. Charles Leal

APADE Vôlei

Imagens: Jessé Lima