Apoiados pelo Governo do Pará, atletas brilham no Torneio Nacional de Ginástica Artística em Palmas-TO

As atletas do programa “Talentos Esportivos” do Governo do Pará brilharam no XLIII Torneio Nacional Neutrox de Ginástica Artística, conquistando cinco medalhas na competição, sendo uma de ouro, uma prata e três bronze. Além das atletas do “Talentos”, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) apoiou mais duas ginastas do Centro Norte que trouxeram mais duas medalhas de bronze para a capital. O evento contou com a participação de mais 900 atletas de 19 estados brasileiros, realizado no período de 10 a 17 de novembro, em Palmas–TO, pela Confederação Brasileira de Ginástica (CBG).

O secretário da Seel, Cássio Andrade, destacou a participação das paraenses na competição nacional. “O Pará foi muito bem representado pelas nossas atletas do programa ‘Talentos Esportivos’, do Governo do Estado e pelas atletas que tiveram o apoio da Seel para essa competição. Isso mostra que o nosso trabalho em prol do desenvolvimento esportivo no Estado vem dando resultados expressivos nas competições nacionais e internacionais. Quero parabenizar a todos que participaram deste grande evento”, disse o secretário.

O treinador do “Talentos Esportivos”, Ulisses Lima, ressaltou a participação de sua equipe no Torneio. “Nós participamos das categorias de bases, pré-infantil, infantil, juvenil e adulto, e no iniciante e no avançado, base, iniciante e avançado. Então, essa conquista dessas medalhas é fruto de muito trabalho e muita dedicação. Tenho muitas alunas dedicadas, talentosas, destacando a Alice Sofia, que foi medalha de ouro, Ana Luisa, que foi medalha de prata. Nós ganhamos na frente de muitos estados que fazem grandes investimentos, muitos clubes de investimento na ginástica, e nós ficamos à frente deles”, disse o treinador.

Que ainda destacou o apoio da Seel no desenvolvimento do programa. “O apoio da Seel é muito importante, é essencial. Sem o apoio da Seel, nós não somos nada. E o programa “Talentos Esportivos”, eu sempre visto a camisa. Não tem outra história, para mim é o programa “Talentos Esportivos da Seel”. É ele que nos dá nosso suporte para que a gente possa viajar, para que a gente possa ter essas conquistas na ginástica. E a ginástica só existe graças a esse apoio”, concluiu.

PROGRAMA TALENTOS ESPORTIVOS



O Talentos Esportivos é um programa da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) que visa contribuir para o desenvolvimento do esporte no estado do Pará, evidenciando a integração social, a promoção da saúde, desenvolvimento da cidadania de crianças, adolescente, jovens e adultos, bem como envolver por meio de aulas gratuitas. O programa atende crianças a partir de sete anos.

As aulas são realizadas no Campus III da Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Belém, e no Estádio Olímpico do Pará (EOP), o Mangueirão, nos quais contemplam as necessidades do esporte de rendimento, de participação e educacional.

O programa é realizado em parceria com a UEPA, que cede o espaço para as aulas, e com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), que, através de cooperação técnica, possui professores atuando nas atividades ofertadas.

Texto: Jessé Lima/ Ascom Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação