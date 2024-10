Após liberação de Moraes, Anatel notifica operadoras para desbloqueio do X

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) reacendeu a discussão sobre as relações das plataformas digitais com a legislação brasileira. A Anatel tomou medidas para garantir que todas as prestadoras de serviços de telecomunicações cumpram a ordem judicial de liberar o acesso ao X, anteriormente conhecido como Twitter. Esta medida foi iniciada na manhã do dia 9 de outubro de 2024.

Na tarde de 8 de outubro de 2024, o Ministro Alexandre de Moraes autorizou o retorno das operações do X no país. O retorno foi condicionado ao cumprimento das leis brasileiras e ao respeito absoluto pelas decisões judiciais. Este cenário coloca em foco a necessidade de plataformas globais se adaptarem às jurisdições locais para operarem sem entraves.

Para que o X pudesse retomar suas atividades no Brasil, houve uma série de exigências financeiras e administrativas. A rede social foi obrigada a pagar um total de R$ 28,6 milhões em multas, somadas da seguinte forma:

R$ 10 milhões: penalização por manter a rede social ativa no país durante dois dias, contrariando a ordem de suspensão.

penalização por manter a rede social ativa no país durante dois dias, contrariando a ordem de suspensão. R$ 18,3 milhões: sanções por descumprir determinações de bloqueio de perfis específicos.

sanções por descumprir determinações de bloqueio de perfis específicos. R$ 300 mil: multa aplicada à representante legal no Brasil, Rachel de Oliveira, devido à violação das ordens de bloqueio prévias.

Além das multas, a plataforma teve que suspender nove perfis e indicar um representante legal residente no Brasil, comprovando a admissão junto a instituições públicas.

Como a Anatel está executando a decisão?

A Anatel, em cumprimento à decisão do STF, notificou todas as prestadoras de telecomunicações para que permitam o acesso ao X. De acordo com a agência, cada empresa deverá tomar as medidas técnicas necessárias para implementar a decisão, o que pode variar conforme as especificidades de cada prestadora.

O desbloqueio do X já começou a ser relatado por alguns usuários antes mesmo da formalização das notificações, o que sugere que algumas operadoras agiram rapidamente de acordo com a ordem recebida.

O que significa este retorno para os usuários e a plataforma?

Para os usuários, a retomada do X significa o retorno de uma plataforma amplamente utilizada para comunicação e disseminação de informações. Para a plataforma, implica em uma adaptação às normas locais, um movimento importante em um cenário global onde a responsabilidade das redes sociais está cada vez mais em evidência.

Este episódio ilustra como a legislação nacional pode impactar o funcionamento de gigantes da tecnologia, sublinhando a importância do alinhamento entre redes sociais internacionais e as leis de cada país onde pretendem operar. Além disso, reforça a posição dos órgãos reguladores na mediação entre tecnologia e legislação.

No futuro, é provável que mais ajustes e negociações ocorram, à medida que países ao redor do mundo continuem a estabelecer e reforçar leis para regular a atividade das plataformas digitais em seus territórios.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Saulo Angelo/Thenews2/Deposit Photos