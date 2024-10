Após polêmica, Jenny Miranda critica Gretchen nas redes sociais: “Covardia”

Na manhã desta terça-feira (8/10), uma nova controvérsia agitou as redes sociais entre Jenny Miranda e a famosa cantora e dançarina Gretchen. A influenciadora usou suas plataformas para compartilhar um vídeo antigo da artista, no qual Gretchen a elogia fervorosamente, encerrando com a frase: “meu coração é completamente seu”. A postagem reacendeu um debate já antigo sobre o suposto vínculo maternal entre as duas.

Jenny Miranda expressou, em um texto emotivo anexado à publicação, que durante quase duas décadas, Gretchen teria brincado com seus sentimentos. Segundo ela, a relação entre ambas somente foi mantida enquanto havia algum interesse emocional e financeiro para a artista. “Em resposta à declaração de que essa senhora ‘não me conhece’, eu fui filha, sim, enquanto foi interessante e lucrativo para ela”, desabafou Jenny.

O que realmente aconteceu entre Jenny Miranda e Gretchen?

O assunto voltou a ganhar força na última segunda-feira, dia 7, após a participação de Gretchen no programa ‘De Frente com a Blogueirinha’. Durante a entrevista, a famosa ignorou qualquer vínculo com Jenny e sua filha, Bia Miranda, provocando uma nova onda de comentários e especulações na mídia e nas redes sociais. Mas afinal, qual é a verdadeira relação entre Jenny Miranda e Gretchen?

Gretchen responde às declarações de Jenny?

Até o momento, Gretchen não se pronunciou oficialmente sobre as recentes declarações da influenciadora. A relação entre as duas sempre foi um mistério para muitos, mas as falas de Jenny sugerem que, em algum momento, houve uma relação próxima, seja qual for a natureza dela. A ausência de explicações claras por parte de Gretchen gera ainda mais curiosidade sobre o histórico entre as duas.

Como a polêmica afeta as duas personalidades?

Vivendo boa parte de sua vida sob os holofotes, tanto Jenny quanto Gretchen estão acostumadas com a exposição pública. Contudo, este tipo de polêmica pode afetar a reputação e o bem-estar emocional de ambas. Jenny, por seu lado, afirma estar trilhando seu caminho sem precisar de polêmicas ou de qualquer vínculo com a artista que ela uma vez chamou de mãe.

Enquanto a especulação em torno de sua relação continua, Jenny Miranda parece decidida a seguir em frente e focar em sua carreira. Já Gretchen, com sua longa trajetória de sucesso e controvérsias, segue como uma figura constante na mídia brasileira. Somente o tempo dirá se essa história terá um desfecho público ou se ambas preferirão seguir caminhos separados, longe dos holofotes.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução / YouTube / Instagram