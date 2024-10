Hemopa mobiliza alunos de curso técnico de Enfermagem em campanha de doação

Na manhã desta terça-feira (8), alunos da Escola de Cursos Técnicos Siepa Educação Profissional, dos polos da 14 de Abril e da Augusto Montenegro, participaram de uma ação de doação de sangue na sede da Fundação Hemopa, no bairro Batista Campos, em Belém. A iniciativa faz parte da campanha interna da Fundação, para incentivar a responsabilidade social entre os estudantes e ajudar a reforçar os estoques de sangue do hemocentro.

A assistente social da Gerência de Captação de Doadores (Gecad) do Hemopa, Cida Salgado, destacou o impacto positivo das parcerias. “Essas caravanas solidárias são de fundamental importância para a disseminação da questão da doação de sangue nos diversos segmentos. Estamos aqui com um grupo de uma escola técnica de enfermagem que tem contribuído muito em nossas campanhas. A maioria dos alunos está doando pela primeira vez, e isso é essencial para motivar outros, já que muitos só doam quando é solicitado por um parente ou amigo. Essas campanhas oferecem uma experiência leve, sem a pressão de uma situação familiar de emergência”, afirmou.

Responsabilidade social – A enfermeira e coordenadora dos alunos do curso de técnico em enfermagem da Siepa, Bruna Maia, também comentou sobre o objetivo da ação. “O principal objetivo dessa ação é conscientizar. Sabemos que ainda temos muitas baixas no estoque de transfusões sanguíneas, e queremos conscientizar nossos futuros profissionais sobre a importância da doação. Falamos muito sobre humanização na enfermagem e empatia, e nada mais bonito e empático do que transformar vidas por meio da doação de sangue”, disse.

Os estudantes passaram pelo processo de triagem, receberam orientações sobre a importância da doação e realizaram o ato solidário, contribuindo diretamente para salvar vidas. Priscila Brasil, estudante do curso técnico em enfermagem da Siepa, compartilhou sua experiência como doadora. “Eu já sou doadora há uns quatro anos e, para mim, a experiência é muito boa. Só em saber que vou doar sangue já é gratificante, porque sei que estou salvando vidas. Isso me conforta. A gente fica com medo no começo, mas quando vê que não dói nada, passa logo.”

A ação também faz parte da campanha especial do Círio, período em que o Hemopa intensifica os esforços para garantir os estoques de sangue para atender à crescente demanda. Nos próximos dias, outras instituições também deverão participar da campanha, fortalecendo as ações de doação de sangue no Pará.

Confira as próximas campanhas, desta semana:

Centro Profissionalizante Dom Aristides Pirovano – CEPDAP (Campanha Externa)

Data: 09/10/2024

Local: Rua Assis Dória, s/n – Marituba (entrada pela rua da feira)

Hora: 8h às 16h

Infraestrutura: sala montada

UPA SACRAMENTA (Campanha Interna)

Data: 09/10/2024

Hora: 14h:30

Local: Tv. Padre Eutíquio, 2109 – Batista Campos

8º Batalhão de Manutenção de Selva (Campanha Externa)

Data: 10/10/2024

Local: Avenida Pedro Alvares Cabral, 1106 – Marambaia

Hora: 8h às 15h

Infraestrutura: unidade móvel e sala montada

COMPAR – Coca-Cola (Campanha Externa)

Data: 11/10/2024

Local: Rod. Augusto Montenegro, 340 – Parque Verde

Hora: 8h às 16h

Infraestrutura: unidade móvel e sala montada

Serviço – Para doar sangue, é necessário ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, estar em boas condições de saúde, estar bem alimentado e apresentar um documento de identidade com foto. Menores de idade precisam de autorização dos pais.

*Com informações de Beatriz de Nazaré (estagiária)

Fonte: Agência Pará/Foto: Beatriz de Nazaré/Ascom Hemopa