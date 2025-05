Apple Desenvolve Tecnologia para Controlar iPhones com a Mente Usando Implantes Cerebrais

A Apple está trabalhando em uma nova tecnologia que promete revolucionar a forma como interagimos com nossos dispositivos. De acordo com o site The Wall Street Journal, a gigante de Cupertino começou a estudar maneiras de permitir que os usuários controlem seus iPhones usando apenas a mente, por meio de implantes cerebrais.

Essa inovação é parte de uma ambiciosa busca por maior acessibilidade, permitindo que pessoas com mobilidade reduzida, como aquelas com lesões graves na coluna ou doenças neurodegenerativas como a esclerose lateral amiotrófica (ELA), possam operar seus dispositivos da Apple sem o uso das mãos.

A Parceria com Neuralink

A expectativa da Apple está diretamente ligada ao desenvolvimento da Neuralink, a empresa de Elon Musk que também investe em implantes cerebrais. Ao contrário da abordagem da Synchron, que utiliza um dispositivo colocado em uma veia do cérebro, a Neuralink posiciona seus implantes diretamente no cérebro, utilizando uma quantidade significativamente maior de eletrodos entre 1.000 e 16 para captar e decodificar sinais cerebrais. O objetivo é transformar esses sinais em comandos que seriam compreendidos pelos dispositivos da Apple, como iPhones, iPads e o Vision Pro.

Testes e Resultados

A Apple já iniciou testes em colaboração com a Synchron, implantando o Stentrode em usuários com ELA, como o norte-americano Mark Jackson. Ele conseguiu, graças ao dispositivo conectado ao Apple Vision Pro, controlar sua realidade aumentada e sentir as pernas tremerem, experimentando uma sensação de movimento mesmo sem a capacidade de movimentar seus membros.

Embora a usabilidade ainda seja lenta em comparação com usuários que tocam diretamente nas telas, o resultado dos testes é promissor, principalmente para aqueles que perderam a capacidade de controlar dispositivos de forma convencional.

Expansão de Recursos de Acessibilidade

Além dessa nova tecnologia de controle mental, a Apple também anunciou novos recursos de acessibilidade para seus dispositivos. Entre as melhorias, o Vision Pro contará com um anotador em braile e opções de zoom ampliado, voltadas especialmente para usuários cegos ou com deficiência visual. Os novos recursos de câmera irão permitir que esses usuários ampliem tudo o que estiver em seu campo de visão, facilitando a interação com os dispositivos.

A Apple parece estar investindo forte na inclusão digital, buscando criar novas formas de interação e aumentar a acessibilidade para todos. Com essas inovações, a empresa não só melhora a experiência de seus usuários, mas também dá um passo significativo para a transformação da tecnologia em uma ferramenta ainda mais inclusiva e acessível.

Imagem:Hanohiki/Shutterstock