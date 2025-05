Helder anuncia resolução dos problemas com terras da Funai no Pará

O governador Helder Barbalho fez uma reunião on-line com a ministra da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, para tratar sobre o desbloqueio de partes das áreas de interesse da Fundação Nacional do Índio – Funai no território do Estado do Pará que foram bloqueadas, pauta esta que foi discutida durante audiência pública com o órgão indígena, bem como, autoridades federais e estaduais, prefeitos, deputados e representação de diversos sindicatos de trabalhadores rurais. Na audiência foi debatida a preocupação da sociedade com o bloqueio das áreas, o que impacta diretamente na vida das pessoas e das cidades próximas.

Segundo a ministra, houve reuniões com o Instituto de Colonização e Reforma Agrária – Incra, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Funai e foi detectado que havia um erro no sistema. Ao invés de colocar as áreas foco de interesse, o sistema acabou colocando a gleba inteira, o que impactou a vida em várias comunidades.

O problema foi revisto cerca de 60% e até o dia 24 deste mês tudo estará resolvido, garantiu Gleise Hoffmann. Segundo a ministra, a parte que envolvia cidades já está praticamente sem problemas. As áreas de interesse real da União já foram pontuadas, o que registra a vitória da sociedade pelo diálogo com as autoridades.

Helder Barbalho registra que esta “foi a revisão de uma tomada de decisão para rever os problemas com consenso, diálogo e garantia dos direitos de toda a população.

Imagem: Agência Pará de Notícias