Arena Gamer Mangueirão garante espaço para jogadores e competidores

Desde o dia 5 de junho deste ano, os paraenses têm acesso à primeira arena gamer pública da região Norte do país. A “Arena Gamer Mangueirão” é um projeto pioneiro do Governo do Pará e busca trabalhar a capacitação e desenvolvimento, além de ainda inserir o Estado no cenário gamer profissional, democratizando o alcance ao crescente universo dos esportes eletrônicos – um negócio que só em 2023 movimentou mais de R$ 12 bilhões, colocando o Brasil em destaque como o maior mercado gamer da América Latina.

Como o nome já sugere, o espaço funciona nas instalações do Estádio Olímpico do Pará – Jornalista Edgar Proença (Mangueirão), e de forma gratuita, atende diariamente jovens e adultos que buscam se tornar cyberatletas profissionais ou se especializar em áreas como livestreaming, e-sports Caster e design multimídia.



O espaço pode receber treinos, competições regulares e programações especiais, tais como workshops e cursos em variadas áreas deste mercado, tornando-se um importante polo de inclusão digital, aprendizagem e transformação social para os participantes.

Estreia – Em 10 de julho aconteceu o primeiro RExPA Gamer, recebendo as equipes de Remo e Paysandu E-Sports. O amistoso também contou com transmissão ao vivo por meio das plataformas Youtube e Twitch nos canais oficiais da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel).

“Sabemos o quanto esse universo tem se destacado no cenário nacional, e após vários estudos, conseguimos implantar uma arena gamer totalmente pública na região Norte, dentro do Novo Mangueirão. Assim o Pará desponta com a oportunidade de se tornar um dos protagonistas nesse setor de jogos digitais. Além de ser uma forma de aproximar essa atividade de todos que tenham o interesse de jogar e aprender sobre e-sports”, explica a titular da Seel, Ana Paula Alves.

Arthur Amador, de 18 anos, é estudante e gosta de jogar por diversão. “Superou minhas expectativas a Arena Gamer, já imaginava que teriam boas máquinas, mas as configurações me surpreenderam. Foi uma boa experiência, o ambiente é super limpo e organizado”, elogiou.

Jogador profissional, Leonardo Kira participa de competições e conta que começou a jogar ainda aos 10 anos, quando passou a acompanhar vários youtubes gamers.

“O incentivo do Governo, a chegada da Arena Gamer no Novo Mangueirão, possibilitando o desenvolvimento de crianças e jovens no esportes eletrônicos, a realização de campeonatos no local nos trouxe forças para continuar a investir, principalmente na modalidade competitiva. É de extrema importância ter esse espaço em nosso Estado. Somos pioneiros na região Norte, só reforça que estamos no caminho certo para alcançar nossos sonhos, que é ser um gamer de referência e poder ajudar outras pessoas a alcançar seus sonhos nessa linda modalidade”, avalia o competidor gamer.

Funcionamento – As equipes poderão agendar o local por três horas, já os competidores de modo individual terão duas horas disponíveis para utilizar as dependências da Arena Gamer.

Com capacidade para receber até 18 competidores e 30 espectadores, a Arena Gamer disponibiliza um espaço climatizado e conta com computadores gamer de última geração, monitor gamer 144hz, periféricos gamers de alta performance, internet fibra óptica e cadeira gamer profissional, possibilitando um treinamento de alto nível para todos os participantes.

Além disso, o espaço conta ainda com um lounge para descanso e um mini estúdio de transmissão, onde será ministrado o curso de livestreaming e transmissão das competições realizadas no local.

O funcionamento do espaço ficou dividido em duas etapas, a qual a primeira está voltada para a capacitação de novos instrutores e a segunda para agendamentos do local. A “Arena Gamer Mangueirão” está aberta de segunda a sexta, de 8h às 16h, e os interessados podem enviar e-mail para: arenagamermangueirao@seel.pa.gov.br.

