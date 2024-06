Arraial de Belém reúne famílias e destaca a diversidade cultural e gastronômica do Pará

Diversas atrações culturais e uma programação variada para toda a família marcou a noite deste sábado, 15, do “Tamo Junto e Misturado: Arraial de Belém”, organizado pela Prefeitura de Belém, por meio da Fundação Cultral de Belém (Fumbel). O evento se destaca pela diversidade e pela organização impecável.

A tradição dos festejos juninos em Belém é um momento de celebração e alegria, unindo pessoas de todas as idades para prestigar as apresenações de danças regionais, comidas típicas e apresentações culturais. Esses eventos mantêm vivas as tradições e a identidade cultural do Pará, proporcionando um espaço onde a comunidade pode se reunir e celebrar suas raízes.

Famílias reunidas para diversão

Rosilene dos Santos, é de Melgaço e participa pela primeira vez do Arraial de Belém e ficou emocionada com o viu. “Estou encantada com a diversidade da programação e a organização do evento. Têm espaços para toda a família, é maravilhoso”, disse.

Cléber Sadin, diretor cultural e coreógrafo do Grupo de Cultura Nativa e Popular Os Curupiras, ressaltou: “Ficamos muito felizes em fazer parte de um evento com uma estrutura como essa. Fortalece a cultura local e dá espaço para artistas paraenses. Nosso grupo, criado em 2000, sempre teve o objetivo de preservar e difundir as manifestações folclóricas do Pará e da Amazônia, e eventos como esse são essenciais para nosso trabalho”, celebrou.

O casal Aline Souza, cabeleireira, e Elias Lima, autônomo, prestigiou o Arraial pelo segundo dia consecutivo. “Adoramos a programação variada e a segurança do evento. Trouxemos nossa filha de colo, visitamos a feira criativa e nos divertimos assistindo aos shows,” disse Aline.

O “Tamo Junto e Misturado: Arraial de Belém” proporciona lazer, cultura e movimenta o comércio local. Eventos populares como este são fundamentais para o desenvolvimento cultural e econômico da cidade.

Confira a programação completa deste domingo, 16:

NA CUIA ACÚSTICA

18h30 – Ponto De Cultura Tupi Kawahiva (Toada)

19h20 – Associação Cultural E Desportiva Trilhas Da Amazônia (Parafolclórico)

20h20 – Ponto De Cultura Companhia De Expressões Culturais Etnias Da Dança (Toada)

21h20 – Boi Bumbá Prenda De São João (Boi Bumbá)

22h20 – Grupo De Carimbó Parásileiros (Carimbó)

23h20 – Grupo Parafolclórico Vaiangá (Parafolclórico)

NO PIANO PALCO

19h – Fuzuê Junino

19h40 – Explosão Junina de Val de Cans

20h20 – Rosa Vermelha

21h – Império Junino de Outeiro

21h40 – Cristal Junino

22h20 – Pipocando Junino

23h – Impacto Junino

23h40 – Rainha da Juventude

00h20 – Renovação de São João.

Texto: Kamila Santos

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom/Belemtur