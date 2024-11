As inscrições para os PRM da UEPA encerrarão no dia 30 de novembro

Interessados em participar do Processo Seletivo Unificado (PSU) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) dos programas de Residência Médica (PRM) do Pará, podem se inscrever até o dia 30 de novembro. Os candidatos devem conhecer e atender a todas as exigências definidas no edital publicado.

Segundo as normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e Comissões de Residências Médicas (Coremes), o Processo Seletivo oferta 213 vagas, sendo 186 na Região Metropolitana de Belém (RMB) e 27 no municio de Santarém, no oeste paraense.

A inscrição é exclusivamente pela internet, basta clicar neste link.

Serviço: Inscrições ao Processo Seletivo Unificado (PSU) dos Programas de Residência Médica. Período de inscrições: 21 a 30/11/2024 (https://prosel.uepa.br/rm2025 )

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição: 01/12/2024

Realização da prova objetiva: 12/01/2025

Divulgação do resultado final: 17/02/2025

Início das aulas: 01/03/2025