Associação Comercial do Pará anuncia a maior feira de todos os tempos

A Feira Pará Negócios, que a Associação Comercial do Pará (ACP), realizará de 29 de novembro ao dia 1º de dezembro, no Hangar Centro de Convenções, terá como temas principais a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável, com vistas à Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP 30), que correrá em Belém, em novembro do próximo ano.

Segundo o superintendente da ACP, Lúcio Cavalcanti, mais de 70% dos estandes já estão contratados e a Feira terá extensa programação com rodadas de negócios, palestras e especialistas renomados, oficinas de qualificação, workshop, além da feira com mais de 250 expositores e farta programação cultural com shows, desfiles, concursos e apresentações de grupos folclóricos.

Nesta edição da Feira, haverá o Encontro Brasil Sustentável, uma parceria da ACP com as Confederações dos Municípios e das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil.

Esse Encontro reveste-se da maior importância pela realização de “mentorias” da ACP com empresas associadas mostrando a possibilidade de gestão com maturidade em sustentabilidade e, ao final, emissão de Certificado do Selo de Garantia de Excelência em Responsabilidade Social. uma exigência do novo mercado internacional, que monitora a procedência dos produtos em todas as áreas. A ACP avalia em 30 mil visitas na Pará Negócíos, com vendas que devem atingir os 20 milhões de reais em produtos dos mais variados como pets, chocolates, beleza feminina e masculina, brinquedos, cosméticos, biojoias e artesanatos, entre outros.

