Norte Energia é premiada pela presença majoritária de mulheres no Conselho de Administração

A Norte Energia foi destaque na 7ª edição do Prêmio de Liderança Feminina, concedido pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), na categoria “Empresa Comprometida com Lideranças Femininas”. A empresa foi reconhecida por ter uma composição majoritariamente feminina em seu Conselho de Administração.

Dos 12 membros do Conselho de Administração da Norte Energia, sete são mulheres. São elas: Ana Silvia Matte, Ana Maria Recart, Carla de Andrade Machado, Ludmila Nascimento, Marina Freitas Grossi, Solange Maria Pinto Ribeiro e Susana Jabra. O papel do Conselho de uma empresa é essencial no processo de desenvolvimento de um negócio, definindo estratégias e garantindo transparência, segurança e eficiência nas atividades.

A premiação do CEBDS valoriza empresas e profissionais que promovem a igualdade de gênero, alinhando-se aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, com ênfase na meta global 5, que busca alcançar essa igualdade no ambiente corporativo até 2030.

“Esse prêmio reafirma um princípio fundamental da companhia: a diversidade não só enriquece a cultura organizacional, mas também fortalece a governança corporativa. Estamos muito felizes de poder contar no nosso Conselho de Administração com excelentes profissionais”, afirma Paulo Roberto Pinto, diretor-presidente da Norte Energia.

Pela significativa participação feminina no Conselho, a Norte Energia também recebeu, no ano passado, o Selo Women on Board, que valoriza a existência de ambientes corporativos com a presença de mulheres em Conselhos de Administração, o que é estratégico para empresas que pretendem se destacar em eficiência, criatividade e responsabilidade social.

O crescimento da presença feminina na empresa não fica restrito aos altos cargos. Em 2023, a companhia iniciou um projeto voltado à qualificação de profissionais da região e aumentou o espaço para a mão de obra feminina nas áreas de Operação e Manutenção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, com crescimento de 17% em relação ao ano anterior.

“Buscamos o contínuo e progressivo aumento da presença de mulheres nas atividades da usina, inclusive, nas funções técnicas e estratégicas”, endossa Silvia Cabral, diretora de Regulação e Comercialização da Norte Energia.

Imagem: Divulgação