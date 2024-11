ATAM compete no Open de Karate da CBK com uma equipe de 21 atletas

Neste sábado, dia 23, o karate paraense vive grandes emoções com a realização da 19ª Copa Norte de Karate-do 2024 – Open Nacional CBK ‘Troféu Pedro Yamaguchi’, na cidade de Benevides, no ginásio Nagib Rossi [Nagibão], a partir das 9h. Uma hora antes tem a solenidade de abertura do evento que faz parte do calendário nacional referendado pela Confederação Brasileira de Karate – CBK.

Nomes de peso das artes marciais participam da competição que traduz sua potencialidade técnica entre os karatecas.

A Associação Teixeira de Artes Marciais – ATAM, única representante de Benevides, compete com uma equipe de 21 atletas, alguns estreantes, outros já experientes em competições.

“A Copa Norte, ou Open Nacional, é a nossa última competição da temporada 2024. Tem uma importância muito grande para nossos atletas, pois vale pontos para o ranking estadual e nacional e será de muita relevância para garantir vagas na seleção paraense de 2025. Dessa maneira, vamos com força total para garantir medalhas de ouro”, ressalta Daniel Lobato, sensei, presidente da ATAM.

O sensei ressalta a organização do evento garantindo que o dojô do ‘Nagibão’ está apto para receber karatecas de Belém, Parauapebas, Ananindeua, Maranhão, Amapá e Rio de Janeiro.

A ATAM vai competir nas categorias:

Novos

Laura Lima- Sub-8 Feminino

Sub-10 Masculino e Feminino

Ruan Araújo

Calebe Gama

Carmen Daniela

Sub-12 Masculino

Fernando Araújo

Sub-14 Feminino

Andressa Brígida

Sub-14 Masculino

Kalebe Costa

Cadete Feminino Novos

Jenyfer Souza

Enzo Salviano

Categoria Junior Feminino

Yasmin Assunção

Categoria Junior/Sênior Masculino

Leonardo Junior

Divisão Especial

Categoria Sênior Feminino

Yasmin Nascimento

Túlia de Souza Monteiro

Categoria Sênior Masculino Divisão de Novos

Marcos dos Santos

Oliverrah Barbosa

Caio Ribeiro

Ian da Silva

Josué Bento

Roque Sérgio

Valdenis dos Santos

Imagens: Daniel Lobato/ATAM