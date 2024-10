ATAM mostra bom desempenho na Copa Kid Karate e conquista medalhas de ouro

No domingo, 20, atletas da Associação Teixeira de Artes Marciais (ATAM/Benevides), participaram com sucesso na Copa Kids de Karate, competição realizada no ginásio da Escola Superior de Educação Física [UEPA]. Mesmo com seis karatecas inscritos, a ATAM conquistou 3 medalhas de ouro, 2 medalhas de bronze, resultados excelentes que expõe o ótimo trabalho realizado pela associação no karate de base, contribuindo de sobremaneira para o fortalecimento da arte marcial no estado.

Ruan Araújo, estreando na competição estadual, foi campeão de kata [formas].

Kalebe Costa foi campeão de kata e kumite [lutas].

Laura Lima, outra estreante, ganhou medalha de bronze no kata.

Andressa Brígida, também estreando no tatame estadual, faturou medalha de bronze.

Já Calebe Gama e Carmen Daniela foram desclassificados nas oitavas e quartas de final. Aliás, Carmen Daniela, categoria Sub-10 feminino, fez o juramento de atleta da copa.

Os atletas da Associação Teixeira foram acompanhados pela técnica Yasmim Nascimento.

A Copa Kid faz parte do calendário da Federação de Karate do Estado do Pará, vale pontos para o ranking estadual de 2024 possibilitando vagas na seleção paraense de 2025.

A competição teve a presença de 205 atletas inscritos de associações da região metropolitana de Belém e de vários municípios, num total de 31 entidades de karate.

Os atletas da ATAM seguem em treinamentos para disputa da etapa final do Campeonato Paraense no mês de novembro, Copa Norte de Karate -Open Nacional da CBK. (Colaborou Braz Chucre/Ronabar)

Imagens: Divulgação