Ataque terrorista na província de Belém mata israelense de 12 anos

Um menino israelense de cerca de 12 anos morreu na manhã desta quinta-feira (12) no hospital após um homem abrir fogo contra um ônibus perto da cidade de Al Jader, na província de Belém, na Cisjordânia. O ataque tinha sido informado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI).

– Um terrorista abriu fogo contra um ônibus civil israelense na área da passagem de Al Jader. Como resultado do ataque, vários civis ficaram feridos e estão atualmente recebendo tratamento médico – disseram os militares de Israel em um comunicado no qual advertiam que o autor do ataque havia fugido.

O menino de 12 anos, identificado como Yehoshua Aharon Tuvia Simha, vivia no assentamento de Beitar Illit, de onde havia partido o ônibus com destino a Jerusalém, e morreu na madrugada desta quinta no Hospital Hadassah Ein Kerem, perto de Jerusalém. Yehoshua tinha “ferimentos de bala na parte superior do corpo”, de acordo com um médico do serviço de emergência de Israel.

Segundo fontes médicas, outras três pessoas ficaram feridas no tiroteio: uma mulher de 40 anos, que sofreu ferimentos moderados; e outras duas pessoas, de 24 e 50 anos, que ficaram levemente feridas. O grupo foi levado para os hospitais Hadassah Ein Kerem e Shaare Zedek.

As forças israelenses confirmaram à agência EFE que unidades especiais e de inteligência continuavam vasculhando a área de Belém esta manhã em busca do agressor e, por volta das 9h30 (hora local, 4h30 de Brasília), confirmaram que um homem havia se rendido às autoridades de acordo com um comunicado da polícia e do serviço nacional de inteligência (Shin Bet).

– Desejo consolar e abraçar a sua família e amigos em um momento muito doloroso e triste para o povo de Israel – escreveu o presidente israelense, Isaac Herzog, nas suas redes sociais.

