Ativistas convocam ato contra mortes no trânsito na Grande Belém

A insegurança do trânsito da Região Metropolitana de Belém tem culminado em acidentes e mortes nas grandes vias. O Coletivo Paráciclo, dedicado à mobilidade urbana na Amazônia, promove uma agenda de atividades e mobilizações esta semana para debater a violência no trânsito e os desafios para garantir a vida de ciclistas e pedestres na capital da COP 30. A programação, que começa nesta sexta-feira (13) e segue até sábado (14), conta com atos, oficinas gratuitas e debates abertos ao público.

Segundo Ruth Costa, que integra a diretoria do coletivo, é urgente a discussão sobre a precariedade da estrutura da mobilidade em Belém diante dos casos recorrentes e mortes de ciclistas, e do avanço de grandes obras do trânsito que ignoram a segurança de transeuntes e quem pedala na capital.

“É uma incoerência muito grande Belém se preparar para sediar o maior evento mundial sobre crise climática e ignorar em seu planejamento a existência de pedestres e ciclistas – que são formas de mobilidade sustentáveis, limpas e de zero emissão de poluentes. O caso mais crítico são as obras do BRT, que avançam pela BR-316 sem ciclovias e retiram faixas de pedestres em troca de passarelas, que inviabilizam o ir e vir de idosos e pessoas com mobilidade reduzida, além de maltratar o ciclista, que será obrigado a carregar a bicicleta se quiser atravessar a via”, denuncia a cicloativista.

O coletivo convoca a população para o ato de abertura da programação, marcado para sexta-feira (13). A concentração da bicicletada será no Mercado de São Brás, a partir de 19h. A ideia é pedalar em conjunto para marcar a denúncia a respeito da insegurança que ameaça ciclistas na cidade.

“Diversas tragédias têm tirado a vida de ciclistas na cidade e nada tem sido feito para interromper esse ciclo de morte. Vamos nos mobilizar e exigir ações que garantam mais ciclovias, faixas, sinalização e respeito no trânsito”, destaca Daniele Queiroz, presidente do Paráciclo.

OFICINA E RODAS DE CONVERSA

O Paráciclo promove o 1º Circuito de Mobilidade de Belém, dia 14 de dezembro, no bairro Águas Lindas. A programação será realizada com a metodologia do Café Encontro, promovida pelo AfroMob, onde, através da escuta, a missão é unir forças, competências, vivências e articulações diante da urgência na busca por soluções sobre as problemáticas da mobilidade, interseccionando com muitos fatores que impactam na vida da população.

O AfroMob é um movimento afro diaspórico pela mobilidade no Brasil, que visa debater, refletir e buscar soluções e apoios para a pauta da mobilidade urbana de forma ampla e plural do povo negro.

O encontro marca ainda a inauguração da Yellow Zone Águas Lindas Belém, ação da COP das Baixadas, como espaço de diálogo das periferias.

Toda a programação é aberta ao público, e oferta ainda uma oficina de grafite, que está com inscrições abertas online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvlrTa1xMIsyBxDmTeZjGuNf8UyAOUl-EvtGOtF3FRb0KUiQ/viewform

Bicicletada pela segurança no trânsito, dia 13 de dezembro, a partir de 19h, com concentração no Mercado de São Brás, em Belém. 1º Circuito de Mobilidade de Belém, inauguração da Yellow Zone Águas Lindas e Café Encontro, promovido pelo AfroMob.

A programação ocorre dia 14 de dezembro, de 9h às 13h. Local: casa da Ruth Costa, diretoria do coletivo Paráciclo, no conjunto Jardim Nova Vida, rua João Batista 98, Bairro de Águas Lindas.

Imagem: Divulgação