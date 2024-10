Ato na Avenida Paulista pedirá impeachment de Moraes

O Movimento Fora Moraes marcou para esta quarta-feira (2), a partir das 18h, uma nova manifestação contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O ato político acontecerá na Avenida Paulista e terá como pauta também uma crítica ao PSD, partido da maioria dos senadores indecisos sobre como votar no pedido de impeachment.

Segundo a publicação do grupo, o objetivo da manifestação é pressionar os senadores do PSD a votarem a favor do impeachment de Moraes. A publicação também fala em enviar um recado para “deixar claro que o povo não aceita conivência com desmandos e censura”.

– O Fora Moraes é uma luta de todos! Agora é hora de mostrarmos nossa força novamente nas ruas. NÃO ao PSD que se omite e colabora com a destruição das nossas liberdades! – diz outra parte do chamamento.

Parte dos organizadores desta nova manifestação esteve na Avenida Paulista no dia 7 de setembro, no segundo trio elétrico posicionado para declarar palavras de ordem contra as decisões do ministro.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/ Isaac Fontana