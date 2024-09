Ator da Globo sofre acidente com arma durante gravações de novela

O ator Nicolas Prattes passou por uma experiência inesperada durante as filmagens da novela “Mania de Você”. Em uma cena que envolvia um golpe na cabeça, o ator acabou se ferindo de verdade, o que gerou bastante preocupação entre a equipe e os fãs.

Nas redes sociais, Nicolas compartilhou imagens do acidente, mostrando um corte na testa e as mãos sujas de sangue. Mesmo diante do imprevisto, o ator manteve um espírito positivo, escrevendo na legenda: “Coronhada acabou que foi de verdade, daqui a pouquinho tem”.

Uma coronhada é um golpe aplicado com a coronha de uma arma de fogo, geralmente na região da cabeça. Em produções cinematográficas e de televisão, cenas assim são cuidadosamente planejadas para evitar ferimentos. No entanto, falhas podem ocorrer, resultando em acidentes como o que envolveu Nicolas Prattes.

Detalhes do Acidente

Enquanto gravava uma cena intensa para “Mania de Você”, Nicolas Prattes, interpretando o personagem Rudá, acabou recebendo uma coronhada real. A cena exigia que o golpe fosse simulado, mas alguma falha na execução levou ao ferimento do ator. Este tipo de imprevisto ressalta os riscos envolvidos em produções que buscam alto nível de realismo.

“Mania de Você” é uma novela que conquistou muitos fãs ao trazer à tona temas relevantes como questões ambientais, mesclados com romance e drama. A interpretação de Nicolas Prattes como Rudá, um ativista ambiental, é um dos pontos altos da trama. O personagem enfrenta grandes desafios após ser expulso de sua terra e precisar se mudar para Portugal, longe de sua amada Viola, interpretada por Gabz.

Desafios e Realismo nas Gravações

O incidente com Nicolas Prattes chama a atenção para os desafios das cenas de ação nas produções audiovisuais. A busca por autenticidade e realismo pode, por vezes, levar a situações de risco. A equipe de “Mania de Você” segue com os trabalhos, adotando medidas adicionais de segurança para evitar novos acidentes.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Reprodução/Globo