BA: Vereador joga dinheiro pela janela antes de ser preso pela PF

O vereador Francisco Nascimento (União Brasil), de Campo Formoso (BA), foi preso nesta terça-feira (10) durante a operação Overclean, deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal, a Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério Público Federal (MPF). Antes da prisão, o vereador tentou se livrar de uma sacola com R$ 220.150 em espécie, jogando-a pela janela de sua casa. O dinheiro foi apreendido.

A operação investiga o desvio de R$ 1,4 bilhão em contratos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). De acordo com a PF, o esquema envolvia o direcionamento de recursos provenientes de emendas parlamentares e contratos públicos para empresas e pessoas ligadas à organização criminosa.

Francisco Nascimento é primo do deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e está entre os 16 presos da operação. A polícia também encontrou R$ 700 mil em espécie com outro alvo da investigação, Flávio Henrique Lacerda Pimenta.

A operação Overclean conta com o apoio da Agência Americana de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI). Os presos devem prestar esclarecimentos sobre a origem do dinheiro encontrado e os desvios investigados. Segundo a PF, os recursos eram desviados do Dnocs por meio de fraudes nos contratos. As informações são do G1.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução