Bancários prometem cruzar os braços hoje no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal

As agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal declararam greve por tempo indeterminado a partir desta sexta-feira, 13. O objetivo da greve da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban) é o reajuste de 4,64% para os salários dos servidores e funcionários em 2024, além de um aumento de 15% no piso salarial do ano que vem.

A paralisação não tem previsão para acabar. A greve visa garantir alguns benefícios para a categoria: Reajuste de 4,64% para salários de 2024; Reajuste de 15% nos pisos salariais; Para o próximo ano, um aumento de 0,6% acima da inflação para salários e outras verbas; Além da criação de 3.000 vagas de formação para mulheres em Tecnologia da Informação (TI); E mais um reajuste de 8% na verba de requalificação.

Além disso, cada banco decidiu as suas propostas para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). O Banco do Brasil propôs diversas mudanças para a renovação do ACT, incluindo um teto de sete salários anuais para a Participação nos Lucros e Resultados (PLR), com pagamento de três dias úteis após o acordo; as mudanças envolvem a revisão de cargos e a criação de novas vagas, com 4 mil posições de 6 horas e 2.700 de 8 horas, além de 500 vagas para gerentes de relacionamento; o aumento salarial beneficiará mais de 11 mil funcionários e será aplicado também a assistentes júnior e pleno

Já a Caixa pediu para que as mães possam ceder até 60 dias da licença-maternidade para o pai se ambos trabalharem em empresas do programa Empresa Cidadã; a proposta inclui flexibilidade na jornada de trabalho, com prioridade para o trabalho remoto e possibilidade de redução de jornada em até 25%.

A paralisação poderá afetar a eficiência operacional das agências, o que pode causar transtornos para os clientes que precisam dos serviços bancários com a limitação dos atendimentos, atrasos em transações e dificuldades para acessar os serviços.

Fonte FDR.com.br/Imagem: Reprodução