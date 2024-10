Belém reúne grandes empresários para fomentar o empreendedorismo no estado do Pará

Na tarde da última quinta-feira (26) de setembro, aconteceu o evento ‘Mentalidade Empreendedora’, realizado no Parque Office, voltado para grandes empresários da capital paraense e região metropolitana. O evento trouxe Benedito Viegas, CEO da Resolve Energia Solar, o especialista Leandro Andrade da Arca e Márcio Carneiro para falar sobre investimentos. A ideia do evento é trazer materiais, conteúdos e gerar conexões entre empresários.

A iniciativa é realizada mensalmente com o objetivo de conectar empreendedores e empresários da região de Belém, visando fomentar o empreendedorismo no estado do Pará.

O próximo encontro será nesta quarta-feira (16), voltado para mulheres empreendedoras, o projeto Mentalidade Empreendedora Delas, abordará o tema ” Como empresas inteligentes estão lucrando com a sustentabilidade”. O evento contará com a participação da CEO do Coffee Lovers, Jennifer Lira, e de Eli Ribeiro, que possui uma forte pegada empreendedora e compartilhará conteúdo sobre empreendedorismo e gestão de negócios para todas as empreendedoras da região.

Serviço

Mentalidade Empreendedora Delas

Data: 16/10/24

Horário: Ás 18h30

Local: Coffee Lovers Belém Rod. Augusto Montenegro, 4300 – Parque Verde, Belém – PA, 66635-110

Inscrição:https://bit.ly/mentalidade-empreendedora-delas

Por: Marina Moreira

