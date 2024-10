PSOL e Edmilson Rodrigues declaram apoio a Igor Normando rumo à PMB

Embora a campanha em primeiro turno tenha sido permeada de críticas mútuas entre o atual prefeito Edmilson Rodrigues e o candidato do MDB, o deputado Igor Normando, ass direções municipal de Belém e estadual do Pará do Psol, anunciaram na tarde nesta terça-feira, 08, que apoiarão “de forma crítica” o candidato Igor Normando no segundo turno das eleições para a Prefeitura de Belém. Normando enfrenta o deputado federal Éder Mauro (PL) na disputa final.

Segundo a direção do Psol a decisão se justifica como uma medida para impedir a ascensão da extrema direita na capital paraense, ainda com o velho discurso do “Lulismo” contra o Bolsonarismo. O partido destacou que o apoio não implica numa participação na futura gestão do MDB, caso Igor Normando seja eleito, e reafirmou que a escolha é estratégica para evitar o que considera um “retrocesso político”.

Por meio de nota, o PSOL diz que, embora não integre cargos na eventual gestão de Normando, a decisão é orientada pela necessidade de manter Belém alinhada ao projeto nacional do presidente Lula (PT) que, segundo a entidade, tem promovido justiça social e combate à fome. O partido também ressaltou que seguirá vigilante durante a próxima administração, exercendo uma postura crítica.

Com a decisão, o PSOL busca reforçar a luta contra o que descreve como forças reacionárias que buscam recuperar espaço no país e em Belém, reiterando a importância de derrotar a extrema direita na capital do Pará.

O discurso da esquerda permanece o de atacar o ex-governo de direita, discurso este que tem sido usado até para campanhas em sindicatos que permanecem no ostracismo e na mediocridade, já que a guerra ideológica “bolsonarista e lulista” serve para que setores da extrema esquerda continuem dominando entidades, ainda que estas nada representem de verdade a causa dos trabalhadores.

Imagem: Reprodução