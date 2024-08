Biblioteca Arthur Vianna recebe o projeto “Ilustra!” com diversas atividades

A Biblioteca Arthur Vianna será o ponto de encontro para os amantes da ilustração nos dias 27 a 30 de agosto, com o projeto “Ilustra! Narrativas em Ação”. O evento oferece uma imersão completa no mundo da animação, com workshops e mostras.

O Clube HQ liderará a oficina infantil e o bate-papo sobre “Visualidades amazônicas: Mitos e Lendas”, explorando os quadrinhos da gibiteca e incentivando a criatividade das crianças na criação de suas próprias histórias em quadrinhos.

Confira a programação do “Ilustra! Narrativas em Ação”

Oficina Infantil para produção de quadrinhos – Dia 27 a 29 das 10h30 às 11h30 na seção Gibiteca da Biblioteca Arthur Vianna ( 3º andar)

Workshop de Ilustração digital – De 27 a 30 das 10h às 12h no Espaço Maker, localizado no 2 º andar da Biblioteca Arthur Vianna

Bate-Papo “ Visualidades Amazônicas:Mitos e Lendas” – Dia 29 de 16h às 18h no auditório Aloysio Chaves, localizado no 3º andar da biblioteca

Mostra das animações “Meow” e “ Morte e Vida Severina” – Dia 30 das 17h às 18h no auditório Aloysio Chaves

