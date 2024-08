Tholl em Belém: Espetáculo gratuito encanta no Teatro Margarida Schivasappa

Prepare-se para se apaixonar! O grupo gaúcho Tholl traz para Belém o espetáculo “Ciquin”, uma mistura incrível de acrobacias, dança e teatro que vai te emocionar do início ao fim. Nos dias 29 e 30 de agosto, no Teatro Margarida Schivasappa (Centur), você vai acompanhar uma história de amor que vai te deixar sem fôlego.

O espetáculo do Tholl faz parte do projeto Girando Arte, que já passou por diversos estados brasileiros e agora chega a Belém, graças à Lei de Incentivo à Cultura e ao patrocínio do Atacadão.

Referência nacional: Fundado em 1987 no Rio Grande do Sul, o Grupo Tholl se tornou um dos principais nomes da arte circense brasileira. A trupe, conhecida por espetáculos como “Tholl, Imagem e Sonho”, é frequentemente comparada ao Cirque du Soleil.

Foto: Divulgação