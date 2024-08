Portel, município da Região de Integração do Marajó, participou da Feira Internacional de Turismo da Amazônia 2024

O município de Portel, localizado na Região de Integração do Marajó, teve representante na 12ª edição da Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FITA, que se realizou em Santarém, no oeste do Pará, no período de 22 a 25 de agosto, no Centro de Convenções Sebastião Tapajós. O evento é um dos maiores encontros de turismo do Brasil e visa discutir as políticas públicas do setor na Amazônia.

Com o tema “Amazônia Viva: encontros mágicos nos rios Tapajós e Amazonas”, a Feira reúne várias autoridades, como o ministro do Turismo Celso Sabino. O evento também é preparatório para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que vai se realizar em Belém, em novembro do próximo ano.

O turismólogo da Secretaria Municipal de Turismo de Portel, Marlison Freitas, esteve presente e participou da reunião dos Interlocutores Regionais de Turismo do Pará, representando a regional Florestas do Marajó, e depois dos painéis temáticos Rede Nacional de Trilhas, Cadastur, COP-30, Cozinha Show Senai, Turismo de Base Comunitária e Fundo Geral de Financiamento ao Turismo.

Secretário de Turismo do município de Portel, Idinor de Oliveira falou da importância de participar de uma feira como essa que é de grande envergadura para o turismo do Estado. Segundo ele, Portel tem avançado muito no turismo nos últimos anos e, no momento atual, várias ações possibilitam a melhoria do setor, como cursos de qualificação, eventos geradores de fluxo turístico, investimentos em infraestrutura, como a qualificação da Praia do Tucano, pavimentação de ruas, Centro de Convenções, Terminal Hidroviário, Ponte do Muim-Muim, Usina da Paz, o Mega Projeto Rodovia Transmarajó, entre outros.

Recentemente, lembrou o secretário, foi realizado o Festival de Verão de Portel que atraiu milhares de pessoas para desfrutarem das belezas naturais do município, como praias encantadoras, além das atividades esportivas e culturais que foram promovidas no centro da cidade, assim como, em vários distritos e nos balneários espalhados pela cidade, que tem tradição de folclore, carimbo e religiosidade católica, além das demais instituições cristãs e o culto afro (candomblé) com todas as suas tradições e nuances próprias.

Também marcou presença na feira foi associação brasileira jornalista de turismo ABRAJET-PA. Uma equipe de jornalistas da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo esteve em Santarém, no final de semana, participando da FITA 2024. No estande da entidade, os profissionais conversaram com o público sobre divulgação turística e sobre o trabalho desenvolvido pelos veículos associados para mostrar os destinos turísticos paraenses dentro e fora do Estado.

Imagens: Ray Nonato