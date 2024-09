Blitz educativa e serviços de beleza marcam campanha Setembro Amarelo em Santarém

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), promoveu, na última sexta-feira, 13, uma série de atividades em alusão à campanha Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio e valorização da vida. Uma blitz educativa aconteceu em frente ao Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III), com panfletagem e atividades recreativas. Simultaneamente, o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi) ofereceu para os seus usuários uma manhã de beleza e atividades lúdicas, seguidos por uma palestra sobre saúde mental.

O evento atraiu motoristas, pedestres e usuários dos serviços dos CAPS, promovendo um ambiente de conscientização sobre a importância de cuidar da saúde mental e buscar apoio quando necessário. Além das atividades de hoje, a campanha Setembro Amarelo seguirá de forma intensificada ao longo do mês nos Centros de Atenção Psicossocial, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e outros centros de referência da cidade.

Segundo a coordenadora do CAPS AD III, Lidiane Lira, a ação é fundamental para quebrar tabus e levar a discussão sobre saúde mental para todos os públicos:

“Hoje estamos realizando uma blitz educativa em alusão ao Setembro Amarelo para conscientizar a população sobre a importância da prevenção ao suicídio. Muitas vezes, as famílias não percebem que alguém próximo, até mesmo dentro de casa, pode estar apresentando sinais de que precisa de ajuda. Esse mês foi escolhido justamente para chamar mais atenção para essa questão e reforçar a importância de buscar apoio”, disse.

Marlyara Marinho, enfermeira do CAPSi reforçou a importância da manhã de beleza como uma forma de integrar bem-estar físico e emocional:

“Realizamos uma manhã de beleza para as mães dos pacientes atendidos aqui no CAPSi, na qual foi realizada cortes de cabelo, manicure, design de sobrancelhas. Enquanto isso, as crianças estavam em um momento de interação grupal e lúdica. Essa ação também teve como foco a saúde mental de todos”, disse.

A moradora Isabel Rufino de Oliveira, que que participou da blitz educativa em frente ao CAPS AD III, recebeu orientações sobre o tema: “Estou aqui justamente para tentar entender melhor como posso ajudar outras pessoas que estejam passando por dificuldades. Quero saber como oferecer apoio. Gostei muito dessa ação, porque traz informações importantes e abre nossos olhos para algo que, muitas vezes, passa despercebido”, afirmou.

A campanha Setembro Amarelo em Santarém segue com ações educativas, rodas de conversa, palestras e outras atividades que visam conscientizar a população sobre a prevenção ao suicídio e a promoção da saúde mental.

