Bolsonaro liga para Marçal e fala de protesto contra Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) convidou o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, para a manifestação em prol do impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Segundo a coluna de Igor Gadelha, do Metrópoles, de onde são as informações, Bolsonaro ligou para Marçal na última quinta-feira (29) e explicou que abriria espaço no trio elétrico para todos os candidatos à Prefeitura da capital paulista.

O ato contra o ministro acontece neste sábado (7), na Avenida Paulista.

Fonte: Pleno News/ Foto: Alan Santos/PR