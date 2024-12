Botafogo dá mais um passo, mas o título do Brasileirão segue em aberto

O Botafogo venceu o Internacional por 1 a 0, com gol de Savarino, mas o título brasileiro ainda não está garantido.

Um gol nos acréscimos do Palmeiras garantiu a vitória sobre o Cruzeiro e adiou a festa do Botafogo. A decisão do título será definida no próximo domingo, em um confronto direto entre as duas equipes.

Com 76 pontos e na liderança, o Glorioso precisa apenas de um empate contra o São Paulo no domingo(8) para levantar a taça de 2024.

Após um jejum de 29 anos, o Botafogo está prestes a conquistar mais um título brasileiro. O último título nacional do Glorioso foi em 1995, com outro em 1968. Com a conquista do título, o Botafogo não só encerra um longo jejum, mas também entra para um seleto grupo de campeões brasileiros neste século.

Foto: Ascom Botafogo