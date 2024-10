Botafogo tenta quebrar tabu contra Athletico-PR para manter a liderança do Brasileirão

Com 57 pontos, o Botafogo defende uma invencibilidade de seis jogos. É apontado como um forte candidato ao título, mas vem dividindo as atenções com a Copa Libertadores, onde está na semifinal diante do Peñarol, do Uruguai.

Em momentos opostos no Campeonato Brasileiro, Athletico-PR e Botafogo se enfrentam neste sábado, às 16h30, na Ligga Arena, em Curitiba (PR), pela 29ª rodada. Enquanto o time carioca tenta terminar mais uma vez na liderança, o rubro-negro precisa da vitória para não se aproximar de vez da zona de rebaixamento.

Com 57 pontos, o Botafogo defende uma invencibilidade de seis jogos. É apontado como um forte candidato ao título, mas vem dividindo as atenções com a Copa Libertadores, onde está na semifinal diante do Peñarol, do Uruguai.

O Athletico não vence há oito jogos e também está há oito jogos sem ganhar em Curitiba. A situação é preocupante, uma vez que tem 31 pontos, próximo da zona de rebaixamento, em pleno ano de seu centenário.

O time paranaense se apoia em um longo tabu para tentar dar a volta por cima diante do líder, que lhe daria mais moral para a sequência da temporada. O Botafogo não vence em Curitiba desde 2008, quando levou a melhor por 3 a 0. Neste período foram 14 jogos, com 11 triunfos do Athletico e três empates.

Do lado do Athletico, o técnico Lucho González não terá o volante Christian, suspenso. Gabriel, que retorna pelo mesmo motivo, deve iniciar o embate. Nikão, que vem entrando bem desde quando o treinador assumiu, pode ser uma das novidades.

MINS POR ESTADAO CONTEUDO

© Getty Images