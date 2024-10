Boulos diz que acionará Justiça contra Nunes por abuso de poder

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, afirmou em coletiva nesta terça-feira (1°) que vai entrar com ação judicial contra o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), por abuso de poder político na atual corrida eleitoral. O psolista detalhou três acusações contra o atual gestor municipal.

– O prefeito fez formulário com servidores pagos com dinheiro público para participar da sua campanha – disse Boulos sobre uma das denúncias.

O deputado federal também acusa a campanha de Nunes de ter feito reuniões com trabalhadores da rede conveniada e de maneira terceirizada. Nessas reuniões, o assunto seriam pedidos abertos de votos para o atual prefeito.

– Empresas contratadas com dinheiro público tem convocado funcionários para pedir votos ao atual prefeito – continuou o deputado federal.

Além disso, o psolista acusa a campanha do prefeito de fazer encontros com beneficiários de programas sociais afirmando que os mesmos vão acabar se Boulos vencer a eleição municipal deste ano.

– Há um esquema de pirâmide para contratar um número descomunal de pessoas para supostamente serem fiscais no dia da eleição. Trata-se de uma suposta tentativa de boca de urna – alegou Boulos.

Questionado se espera que haja algum impacto eleitoral no primeiro turno, o deputado diz que espera que a Justiça e a imprensa cumpram o seu papel. A equipe jurídica do candidato, chefiada por Dr. Francisco Almeida Prado, informou que entrará com a ação ainda nesta terça.

*AE

Fonte: Pleno News/ Foto: Reprodução/Print de vídeo YouTube Notícias RedeTV