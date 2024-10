FIFA faz vistoria no Mangueirão visando à Copa do Mundo Feminina em 2027

Uma delegação da FIFA, entidade máxima do futebol mundial, realizou nesta sexta-feira, 4, uma visita ao Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, para conhecer as instalações do local que é candidato a receber jogos da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

A maior competição mundial do futebol feminino será realizada no Brasil pela primeira vez, e contará com pelo menos oito sedes em todo o país. A lista final com as cidades escolhidas pela entidade para receber os jogos será divulgada em 2025.

“Estamos muito ansiosos para trazer o torneio pela primeira vez para a América do Sul e, em particular, para o Brasil. Nossa equipe de especialistas técnicos analisará e avaliará os estádios do ponto de vista operacional, incluindo como o estádio é administrado atualmente, a infraestrutura existente e os espaços disponíveis. Examinaremos, em detalhes, a configuração técnica e tecnológica, as áreas de venda de ingresso, hospitalidade e o sistema de transporte”, disse Rhiannon Martin, chefe do departamento da Copa do Mundo Feminina da FIFAdiretora da Copa do Mundo Feminina da FIFA.

Legado – De acordo com Rhiannon Martin, além do estádio, a FIFA também avaliará o impacto que a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 pode trazer para as comunidades locais. “Outro aspecto importante é entender como as cidades usariam a Copa do Mundo Feminina da FIFA para causar impacto positivo em suas comunidades locais e, em particular, para incentivar meninas e mulheres a se envolverem com o futebol”, destaca a diretora.

Esta também é uma preocupação da Federação Paraense de Futebol, que investe na modalidade: com o apoio do governo do Pará, a quantidade de jogos femininos no estado saltou de 35 em 2021 para mais de 200 no ano de 2024.

“Tivemos a oportunidade de apresentar à FIFA a ascensão do futebol feminino no Estado do Pará, que cresceu 700% nos últimos 3 anos, saltando de uma competição com 35 jogos em 2021 para oito competições com mais de 200 jogos em 2024. Além disso, todo o trabalho com a arbitragem feminina tem alcançado excelentes resultados nacionais. Tenho a convicção de que este trabalho será reconhecido e coroado”, disse Ricardo Gluck Paul, presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF).

A secretária de Esporte e Lazer, Ana Paula Alves, também reforçou o interesse e o compromisso do estado com a realização de uma competição internacional de seleções no estado do Pará.

Emoção – “Estou emocionada em ver a nossa cidade sendo uma das prováveis sedes da Copa do Mundo Feminina da FIFA. Todos nós queremos a realização, é muito importante para todas as meninas e mulheres do esporte paraense, que amam futebol. Hoje apresentamos o que temos de melhor, e vejo que todos saíram felizes com o que viram”, pondera Ana Paula.

O Estádio Olímpico do Pará foi completamente reformado nos últimos dois anos para se adequar ao padrão exigido por entidades internacionais – em setembro de 2023 a praça esportiva recebeu um jogo das eliminatórias da Copa do Mundo FIFA 2026, quando a seleção canarinho goleou a Bolívia por 5 a 1.

Por conta dessa reconstrução recente, o estádio foi elogiado pela FIFA. “A infraestrutura está pronta, mas essas visitas são uma oportunidade de mostrar à FIFA os muitos outros benefícios de sediar a Copa do Mundo em cada cidade – do ponto de vista esportivo, é claro, mas também em termos de impacto social na comunidade, aspectos sociais e intercâmbio cultural. Nosso objetivo é que a FIFA saia dessa inspeção confiante de que o Brasil será o palco perfeito para as melhores jogadoras do mundo brilharem em 2027”, revela a gerente da fase de planejamento da Copa do Mundo, Valesca Araújo.

Partida – Após a visita ao estádio, a comitiva da FIFA pode conhecer na prática o resultado dos investimentos no futebol feminino no Pará, acompanhando uma partida no Esportivo da Juventude (CEJU), que fica ao lado do Mangueirão.

A partida entre Tiradentes e Paysandu, válida pelo Campeonato Paraense Feminino Sub-20, terminou com placar de 1 a 1. Após o jogo, membros da comitiva da FIFA, jogadoras e equipes de arbitragem tiveram um momento de descontração, conversando sobre futebol e registrando o encontro entre as atletas e os representantes da entidade máxima da modalidade.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação