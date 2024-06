Brasil perde Maria da Conceição Tavares, referência no pensamento desenvolvimentista

Morreu neste sábado, 08, a economista portuguesa Maria da Conceição Tavares, conhecida por ser referência no pensamento desenvolvimentista no Brasil. Aos 94 anos, Conceição Tavares faleceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, mas a causa ainda não foi divulgada.

Nascida em Portugal, a economista chegou ao Brasil em 1954 e, três anos depois, tornou-se cidadã brasileira. Em sua trajetória profissional, ela registra passagens pelo Incra e, posteriormente, no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, hoje o BNDES. Também colaborou com o governo Kubistchek num conselho para políticas econômicas e foi deputada federal pelo PT do Rio de Janeiro.

Ela deixa dois filhos, Laura e Bruno, dois netos, Ivan e Leon e o bisneto Théo. As informações são da Jovem Pam News.

Imagem: Reprodução