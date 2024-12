Brasil permite alistamento militar voluntário para mulheres a partir de 1° de janeiro de 2025

Em 2025, mulheres que completarem 18 anos poderão se alistar voluntariamente nas Forças Armadas. Serão oferecidas 1.465 vagas em diversas cidades brasileiras.

O alistamento poderá ser feito online ou nas Juntas de Serviço Militar. É preciso morar em um dos municípios participantes e ter 18 anos em 2025. A documentação necessária inclui certidão de nascimento, comprovante de residência e documento com foto.

O processo seletivo será dividido em etapas: alistamento, seleção geral, complementar e incorporação. As candidatas passarão por entrevistas, exames médicos e testes físicos. A escolha da Força será avaliada de acordo com a disponibilidade de vagas. A incorporação ocorrerá em 2026 e a duração do serviço será de 12 meses, podendo ser prorrogada.

A iniciativa vai abranger os municípios de Águas Lindas de Goiás (GO), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Campo Grande (MS), Canoas (RS), Cidade Ocidental (GO), Corumbá (MS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Formosa (GO), Fortaleza (CE), Guaratinguetá (SP), Juiz de Fora (MG), Ladário (MS), Lagoa Santa (MG), Luziânia (GO), Manaus (AM), Novo Gama (GO), Pirassununga (SP), Planaltina (GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Santa Maria (RS), Santo Antônio do Descoberto (GO), São Paulo (SP) e Valparaíso de Goiás (GO).

Mulheres nas Forças

As Forças Armadas contam com cerca de 37 mil mulheres, representando 10% do efetivo total. Elas atuam principalmente em áreas como saúde, ensino e logística, mas também podem ingressar em áreas combatentes por meio de concursos específicos.

