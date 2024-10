Campanha de Reciclagem realizada pela Codec arrecada material para Cooperativa de Belém

A Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (Codec) entregou materiais recicláveis coletados durante uma campanha interna à Cooperativa Filhos do Sol, sediada em Belém. A entrega ocorreu nesta terça-feira (22), e teve como objetivo contribuir com a preservação ambiental, reduzindo resíduos no ambiente corporativo e reforçando o compromisso da Codec com o desenvolvimento sustentável. A cooperativa é formada por catadores que têm a reciclagem como principal fonte de renda, o que também reflete no compromisso da instituição com a inclusão social.

Para o presidente da Codec, Lutfala Bitar, ações como essa contribuem para conscientização de um ambiente público com mais consciência ambiental. “A campanha está alinhada aos princípios da economia circular, que preconizam o uso eficiente dos recursos naturais e a redução do impacto ambiental”. O presidente também explicou que ao destinar resíduos para reciclagem, a Codec contribui não apenas para a geração de renda dos catadores, mas também para a diminuição da pressão sobre os ecossistemas locais.

Josiel Lima, diretor financeiro da cooperativa Filhos do Sol, ressaltou que o material recebido permite gerar renda de forma sustentável, contribuindo diretamente para o sustento das famílias envolvidas na cooperativa. Além disso, a iniciativa desempenha um papel essencial na preservação ambiental e promove o reaproveitamento de recursos e a redução do desperdício.

Sobre a parceria com a Codec, Josiel destacou: “É uma grande satisfação participar mais uma vez dessa importante ação da Companhia. Toda a doação recebida é valiosa para nossa cooperativa e parcerias como essa reforçam a importância da economia circular e da responsabilidade com cuidados direcionados ao meio ambiente”.

Decomposição de materiais – O tempo de deterioração de cada item depende de vários fatores, incluindo a composição do material e as condições climáticas, como umidade e temperatura. Veja alguns exemplos:

Papel: 3 a 6 meses;

Embalagens de papel: 1 a 4 meses;

Vidro: 4 mil a 1 milhão de anos;

Sacos plásticos: 20 anos;

Copos plásticos: 50 anos;

Canudinhos plásticos: mais de 200 anos;

Garrafas plásticas (PET) e fraldas descartáveis: mais de 450 anos;

Linha de pescar: mais de 600 anos;

Baterias e pilhas: 100 a 500 anos;

Isopor: 8 anos.

Para Lívia Cavalcante, gerente de Planejamento e Orçamento da Codec, ações como essa são essenciais para conscientizar sobre a importância da sustentabilidade, tanto no ambiente corporativo quanto em nossas vidas pessoais. A gerente também já coloca em prática ações sustentáveis no seu cotidiano. “No meu dia a dia, já adoto práticas sustentáveis, como a separação correta de resíduos e a redução do uso de plásticos, pois sei que pequenas atitudes podem gerar grandes impactos. Fico feliz em ver a Companhia promovendo iniciativas que incentivam cada vez mais pessoas a se engajar nessa causa.”

A cooperativa realiza a triagem dos materiais antes de enviá-los para reciclagem, minimizando a quantidade de resíduos que vão para aterros sanitários e mitigando os impactos ambientais.

Serviço: Para quem deseja solicitar coleta seletiva em residências ou instituições, a cooperativa “Filhos do Sol” oferece esse serviço. O contato pode ser feito pelo número (91) 8510-3840 ou pelas redes sociais da cooperativa.

Texto: Thaline Trindade, com supervisão de Tarcya Amorim.

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação