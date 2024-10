V Show de Talentos Solidário é nesta terça-feira (22) no Theatro da Paz

Nesta terça-feira (22), às 20h, no Theatro da Paz, a capital paraense recebe o V Show de Talentos Solidário, promovido pelo Grupo Amigas Solidárias, na qual conta com vários patrocinadores, entre eles a Rádio Mix e o Grupo Marajoara, que todos os anos abraça a causa solidária. O Show promete emocionar e unir a comunidade em prol de uma causa nobre.



Neste espetáculo grandioso, grandes talentos paraenses irão apresentar o que há de melhor em música, dança e cultura. Serão diversas apresentações que celebrarão a riqueza artística da nossa região.



Mas este não é apenas mais um show. O V Show de Talentos Solidário tem como objetivo principal arrecadar fundos para as obras em andamento na Missão Belém. Uma casa que realiza um trabalho fundamental, acolhendo, abrigando e cuidando de idosos e dependentes químicos em situação de rua.

Ao adquirir seu ingresso, você estará contribuindo para um futuro mais justo e solidário para aqueles que mais precisam.

Serviço:

Data: 22 de outubro

Horário: 20h

Local: Teatro da Paz