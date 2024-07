Campanha em parceria entre Hemopa e Equatorial pode ajudar a salvar até 400 vidas

Com a finalidade de estimular a doação voluntária de sangue por meio de campanhas externas, em parceria com instituições públicas e privadas, a Fundação Hemopa segue com cronograma de ações durante o mês de julho. Neste momento, a parceria é com a Equatorial Energia e iniciou nesta quinta-feira, 4, em Belém. A iniciativa espera receber até 100 bolsas de sangue, o equivalente a 400 beneficiados por todo Pará.

A assistente social do Hemopa, Lilian Buth, ressaltou a importância dessa parceria em campanhas com a iniciativa privada. “O Hemopa e a Equatorial já são parceiros de longo tempo. E quando a gente proporciona a vinda da equipe do Hemopa com essa campanha externa, nós conseguimos um número grande de doadores aqui, que é claro, vai beneficiar todos os pacientes que hoje necessitam de uma transfusão de sangue”, explicou.

Conforme o gerente da Equatorial Energia, Thelmo Varella, o empenho da comunidade em participar e do engajamento com o público é de extrema relevância para este momento. “A Equatorial está dispondo de espaço físico e ambiente adequado para a doação de sangue. Mas acredito que o ponto fundamental é a comunicação, pois temos muito engajamento e faz com que as pessoas venham para doar sangue e conhecer um pouco mais sobre o processo”, garantiu o gestor.

A doadora de sangue, Eliane Rafaela, que já é voluntária há anos, aproveitou a manhã para fazer sua contribuição. “A doação de sangue é um ato de solidariedade, onde a gente pode ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Inclusive, já tive casos na família que precisaram deste ato de amor, empatia e solidariedade. É simples, não dói, então por que não doar? Por que não ajudar o próximo?”, indagou a voluntária.

Serviço – A campanha externa do Hemopa, em parceria com a Equatorial Energia está ocorrendo na sede da empresa, localizada na Rod. Augusto Montenegro, s/n – KM 8,5, e estará fazendo coleta de sangue até as 16h desta quinta-feira (04). Para doar, é necessário:

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

Ter mais de 50 quilos;

Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

RG e CPF

Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres.

Fonte: Agência Pará/Foto: Rafael Dias/AScom Hemopa