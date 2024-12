Campanha Zera Dívida da Águas de São Francisco é prorrogada; descontos chegam a 95%

A concessionária Águas de São Francisco prorrogou até dia 31 de dezembro de 2024, a campanha “Zera Dívida”. A ação tem como objetivo oferecer oportunidades diferenciadas de negociação para os clientes com débitos em atraso. Durante a campanha, além das unidades de atendimento da Vila dos Cabanos e de Barcarena (sede), todos os canais de atendimento digitais funcionarão 24h.

Os clientes interessados em negociar débitos durante a campanha encontrarão condições especiais, tanto para pagamentos à vista, que podem variar de 5% a 95%, a depender da idade da dívida, quanto para pagamento parcelado, que pode ser dividido em até 24 vezes sem juros e multas.

Os clientes que preferirem atendimento virtual poderão acessar a campanha por meio do site www.aguasdesaofrancisco.com.br, do aplicativo Águas de São Francisco, além do SAC e do WhatsApp pelo número 0800-933-1000. Outro diferencial é que não será necessário realizar agendamento prévio para o atendimento.

“Através da campanha Zera Dívida, pretendemos dar oportunidade para a população negociar suas dívidas com melhores condições, aproveitando descontos exclusivos e parcelamento flexível. Os descontos para pagamentos à vista poderão chegar a até 95%. Já nos casos de parcelamento do débito, os descontos podem chegar a até 75%. Como diferencial, ofertaremos um parcelamento sem juros e multas para os clientes que parcelarem os débitos em até 24 vezes. O objetivo é aproximar a concessionária da população, estreitando os laços de relacionamento com os nossos clientes”, reforça Tomás Menezes, coordenador da Águas de São Francisco.

Os atendimentos da campanha Zera Dívida acontecem na loja da Vila dos Cabanos, localizada na rua José Bernardino Gomes, quadra 289, lote 1, e na loja de Barcarena (sede), na avenida Magalhães Barata, s/n, Centro, sempre das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, em ambas as unidades. Os clientes deverão apresentar documento de identidade e fatura para identificação da unidade consumidora.

Imagens: Divulgação