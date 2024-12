Planalto exigiu testes de Covid antes de almoço com Lula

O Palácio do Planalto exigiu que os ministros que foram chamados para um almoço com Lula (PT), nesta sexta-feira (20), fizessem um teste de Covid-19. Eles foram orientados a chegar no Palácio do Alvorada meia hora antes para que pudessem ser submetidos ao teste.

O aviso foi dado nesta quinta-feira (19). Integrantes do governo disseram que o protocolo foi adotado por orientação médica.

Foram escolhidos testes rápidos.

ALMOÇO

Lula reuniu todos os seus 38 ministros para um almoço de confraternização, que teve início por volta das 13h. O encontro durou cerca de duas horas.

Não houve declaração à imprensa. Esta foi a última reunião ministerial do ano, um dia após Lula retornar a Brasília, depois de ter passado por procedimentos de saúde em São Paulo.

As informações são da Agência Brasil e da coluna de Renata Agostini, do jornal O Globo.

Fonte: Pleno News/ Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil