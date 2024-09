Oficina de bolhas de sabão é atração da manhã de domingo (15), no Mangal das Garças

Programação para divertir as crianças, uma oficina de bolhas de sabão ocorrerá na manhã do próximo domingo (15), a partir de 10h, no Parque Zoobotânico Mangal das Garças, em Belém, dentro do Projeto Ecoarte. A oficina, preparada pelo Clube da Animação, já é um tradicional no Parque e atrai a atenção das crianças.

“Domingo é sinônimo de família e passeios leves, e a oficina de brincadeiras no Mangal das Garças é uma ótima opção para passar o dia. Após o projeto infantil, os familiares podem continuar a visita pelo complexo, que permanece aberto normalmente até às 18h”, ressalta Fernanda Scaramuzzini, coordenadora de Marketing da OS Pará 2000.

O Projeto Ecoarte tem como objetivo fomentar a educação ambiental e a cultura regional, além de ajudar no desenvolvimento e sociabilidade infantil, por meio de atividades que abordam diferentes temas, sempre de forma lúdica e criativa. É uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e Organização Social Pará 2000, que administra o espaço ambiental.

O Mangal das Garças mantém uma programação diária:

8h30 – Alimentação das iguanas

9h – Passeio mini rapinantes (terça a sexta-feira)

10h – Soltura das borboletas (consultar previamente na bilheteria)

10h30 – Alimentação de tartarugas

11h – Alimentação das garças

11h15 – Atividade de falcoaria

15h – Alimentação das garças

17h – Passeio com as corujas

Serviço: Projeto “Ecoarte” – oficina de bolhas de sabão. Domingo (15 de setembro), às 10h, no Parque Mangal das Garças – Rua Carneiro da Rocha, s/n, bairro Cidade Velha

Texto: Bianca Portela – Ascom/OS Pará 2000

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim/Ag Pará