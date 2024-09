Carlos diz que X foi suspenso para “enfraquecer” Jair Bolsonaro

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) declarou em sua página no Telegram que acredita que a suspensão da rede social X no Brasil teve como principal objetivo “enfraquecer” o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que possui bastante relevância na plataforma, com 13 milhões de seguidores atualmente.

– Às vezes chego a pensar que a retirada do Twitter do ar é algo que obviamente atinge Elon Musk, mas tem como principal objetivo enfraquecer onde Bolsonaro é forte, e então bombar, via outras redes sociais, mais “vazias”, uma “direita permitida” e com enfraquecimento proposital de tudo que foi conquistado – escreveu Carlos.

A rede X está suspensa no Brasil desde o último dia 30 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado decidiu tirar a plataforma do ar após a rede social não atender a uma ordem para indicar um representante legal no Brasil.

No dia 2 de setembro, os ministros da Primeira Turma do STF confirmaram, por unanimidade, a decisão de Moraes, e optaram por manter o serviço fora de funcionamento. A medida vale até que a plataforma cumpra decisões impostas por Moraes, que são: bloquear perfis, pagar multas aplicadas por não atender as ordens judiciais, e indicar um representante jurídico no país.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/André Coelho