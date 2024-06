Carnaval 2025 terá a Amazônia como temática única dos enredos das escolas de samba

Em clima de COP-30, a Prefeitura de Belém e as Escolas de Samba Associadas (ESA) definiram a Amazônia como temática única para nortear os enredos das agremiações carnavalescas em 2025. A partir da proposta sugerida pela ESA, a defesa da floresta, preservação dos rios, lendas e até o potencial científico das matas, serão temas dos desfiles do carnaval na Aldeia Cabana.

As nove agremiações carnavalescas do grupo especial de Belém divulgaram os enredos dos desfiles e a agenda de eventos preparativos para o carnaval 2025 no último sábado, em evento co-realizado da Prefeitura de Belém com as Escolas de Samba Associadas.

“Estamos dando o pontapé inicial para o maior carnaval que será realizado em Belém. Começamos com a divulgação dos enredos das escolas de samba do grupo especial com a Prefeitura firmando o seu compromisso com todos os carnavalescos da cidade. Queremos que o carnaval de 2025 seja melhor e maior que o carnaval deste ano. Queremos mais fantasias, mais carros alegóricos, mais alegria e um carnaval histórico”, ressalta o diretor geral da Fumbel, Jamil Mouzinho.

Segundo o presidente da ESA, Fernando “Guga” Gomes, é importante construir um carnaval com uma abordagem tão necessária a nível mundial. “Sem dúvida falar de carnaval e preparar o carnaval com antecedência é um passo primordial para a solidificação da festa e no ano que nosso estado recebe a COP-30, não podemos deixar de fundir nosso poder de construção cultural com a colaboração para engrandecimento do evento que trará o mundo para Belém”, pontuou o presidente.

Confira os enredos apresentados pelas agremiações:

Embaixada de Samba – Encantaria, o rito das águas;

Piratas da Batucada- Meu Planeta é Amazônia-

Rudá: A Explosão de Amor em Defesa da Floresta

Deixa Falar- Uma gota de amor para salvar a criação;

Mocidade Olariense- A Revolta das Icamiabas, um delírio fascinante em defesa do reino das pedras verdes;

Bole Bole- Amazônia Ensolarada;

Rancho Não Posso me Amofiná- A História do Mascate Amazônico que se tornou Midas do norte;

Quem São Eles – O Despertar da Floresta;

Boêmios da Vila Famosa- Sucupira, Terra dos Absurdos.

Calendário oficial do Carnaval de Belém

O calendário oficial do Carnaval de Belém 2025 jé está definido. “Este ano, a Prefeitura de Belém inicia cedo o exercício de discutir, junto com os presidentes, carnavalescos e diretores de carnaval, todo o processo de organização dos desfiles oficiais. A gestão compartilhada iniciada em 2024, continuará em 2025. Isso é um ganho porque dividimos responsabilidades e toda a produção do carnaval passa a ser em co-gestão. Assim, a gente passa a desenvolver tudo aquilo que foi compactuado pelos diretores e carnavalescos ao longo do ano para termos um carnaval inesquecível”, disse Jamil Mouzinho.

Confira as datas do calendário oficial:

Sorteio da ordem dos desfiles – 19 de outubro de 2024;

Lançamento dos sambas – 30 de novembro de 2024;

Ensaios Técnicos- 11 e 12 de março de 2025;

Desfile Oficial ESA – 14 e 15 de março de 2025;

Apuração – 19 de março de 2025.

Texto: Vagner Mendes

Fonte: Agência Belém/Foto: Ascom Fumbel