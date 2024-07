Casa da Cultura sedia 2º módulo do curso de Tranças e Penteados

Sucesso de público em seu primeiro módulo, a Oficina de Tranças e Penteados Resgatando a Ancestralidade será, novamente, oferecida na Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, mas, agora, em seu segundo módulo. Ocorrerá a partir de amanhã, terça-feira, 09, até a quinta-feira, 11, das 14h às 18h e das 19h às 22h.

Ministrado pela Afrosil, as inscrições estão abertas e podem ser realizadas mediante ligação ou envio de mensagem para o número (94) 99220-3451. A primeira etapa do curso oportunizou conhecimentos básicos sobre o universo das tranças e penteados, com informações e interações com as participantes sobre as suas dúvidas e necessidades de aprendizado, seja para o seu dia a dia ou para aplicarem em um possível empreendimento.

Agora, com mais informações e novas experiências, esse segundo módulo do curso oferecerá mais aprofundamento nas técnicas. A oficina é totalmente gratuita e aberta a toda comunidade. A iniciativa valoriza a diversidade da mulher, visto que o cabelo possui uma linguagem própria, capaz de identificar características de cada indivíduo de acordo com a sua estética: formas, tamanhos, cores, tranças ou adornos.

A Casa da Cultura de Canaã dos Carajás é um espaço que integra o Instituto Cultural Vale, com localização na Rua Esmeralda, nº 141, bairro Nova Canaã II.

Imagem: Divulgação