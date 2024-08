Cássio Andrade é anunciado como vice na chapa de Igor Normando

O ex-deputado federal Cássio Andrade é o escolhido para assumir a chapa de vice com o pré-candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando. O anúncio ocorreu na manhã desta quinta-feira, 01, na sede do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Belém e contou com a presença do pré-candidato à prefeitura de Belém, Igor Normando, Cássio Andrade e outras autoridades.

O pré-candidato à vice-prefeito, Cássio Andrade, ressaltou todo o trabalho de coordenação até a escolha do seu nome para compor a chapa de Igor Normando. “Quando fui chamado para coordenador a pré-campanha de Igor Normando, fiquei muito entusiasmado, principalmente por ter a oportunidade de somar com a nossa experiência política e de gestão, na pré-campanha de uma pessoa como o Igor, que é um jovem político que sempre teve uma atuação exemplar, então unimos forças para mostrar a todos que Belém tem mudança, e precisa mudar. Hoje fui o escolhido para compor a chapa de vice, estou muito feliz e pronto para assumir mais esse desafio ao lado do Igor”, disse o Cássio Andrade.

O presidente do PSB Pará, agradeceu a parceria e o apoio da ex-secretária de Cultura Ursula Vidal. “A Ursula Vidal é uma parceira que tá no nosso time para mudar Belém, tem somado muito em todo esse processo de pré-campanha e com certeza em todo esse processo eleitoral, na vitória para mudar Belém”, concluiu Cássio Andrade.

A candidatura dos dois será oficializada no próximo sábado (03.08), durante a convenção do MDB, marcada para começar às 18h, na Arena Guilherme Paraense (o Mangueirinho). No evento, também será oficializada a coligação “Levanta Belém”, composta por 10 partidos políticos e com mais de 300 candidatos a vereador

COORDENADOR

Cássio Andrade vinha coordenando a pré-campanha de Igor pela cidade de Belém, movimentando multidões pela capital paraense. Por conta de toda a sua experiência política, era o nome que vinha sendo apontado em pesquisas para a corrida eleitoral da prefeitura da capital paraense, e após ser convidado para coordenar a campanha de Igor Normando, o seu nome também passou a ser cotado para ser vice na chapa.

QUEM É CÁSSIO ANDRADE

O escolhido para compor a chapa de vice-prefeito de Igor Normando (MDB), tem ampla experiência politica. Cássio Andrade iniciou sua carreira política candidatando-se ao cargo de deputado estadual em 2002, alcançando o posto de suplente naquele ano. Já no pleito de 2004, concorreu ao cargo de vereador pelo PSB, elegendo-se o mais jovem vereador de Belém, com cerca de 6.341 votos válidos.

Em 2006, elegeu-se como deputado estadual, acumulando cerca de 10.893 votos válidos.

Cássio Andrade foi reeleito em 2010 e 2014 para o cargo de deputado estadual, sempre pelo PSB, alcançando, respectivamente, 11.753 e 38.362 votos válidos.

Em 2018, Cássio foi eleito deputado federal pelo Pará, no primeiro turno das eleições, alcançando cerca de 130.768 votos.

Em fevereiro de 2023, foi nomeado para o cargo de secretário de Esporte e Lazer do Pará pelo governador Helder Barbalho, e sua gestão à frente da Seel, ficou reconhecida por fortalecer o fomento ao esporte, por meio de investimentos para o esporte amador e profissional da capital. O ex-secretário de esporte, exerceu a função até junho de 2024, quando decidiu aceitar o convite para coordenar a pré-campanha de Igor Normando e se dedicou a este projeto político que hoje anuncia o seu nome para compor a chapa de vice.

Imagem: Jessé Lima/Divulgação