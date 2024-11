Cemitérios de Belém recebem mais de 60 mil visitantes neste Dia de Finados

Os cemitérios de Belém e Região Metropolitana registram grande movimento de pessoas desde as primeiras horas da manã deste sábado, 02, Dia de Finados. Nos chamados campos santos foram realizadas missas pela Arquidiocese de Belém envolvendo o arcebispo metropolitano, Dom Alberto Taveira Corrêa, e seus bispos auxiliares, Dom Antônio de Assis e Dom Paulo Andreolli. Também pastores de diversas denominações cristãs estiveram nesses logradouros realizando cultos.

A maior reclamação dos visitantes diz respeito ao estado de conservação de alguns dos cemitérios da capital, como Santa Isabel e São Jorge. Eles também reclamam pelos altos preços de flores naturais e artificiais, além das velas comercializas em frente aos cemitérios.

O maior cemitério de Belém, o de Santa Isabel, no Guamá, registraram movimento intenso por todo o dia. A Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Guarda Municipal, alerta que as pessoas façam a chamada “alumiação” até o final da tarde de hoje por motivo de segurança.

Guarda Municipal e Polícia Militar fazem as rondas preventivas para evitar problemas de violência como assaltos e agressões, mas o alerta é para que as pessoas tomem cuidado.

VISITAÇÃO

Como sempre acontece, no Cemitério de Santa Isabel, os túmulos mais visitados são do médico Camilo Salgado e de Severa Romana, além da chamada “Moça do Táxi”.

Tambem o cemitério da Soledade, que passa por obras de restauro, recebe um grande número de pessoas para visitação, especialmente no túmulo da escrava, que é muito famoso naquela necrópole.

MISSAS

Em todas as paróquias da capital paraense foram realizadas, neste sábado, solenes ações litúrgicas em memória aos “Fiéis Defuntos”.

Imagem: Reprodução